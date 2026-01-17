В Прикамье приостановлена работа переправы из-за состояния льда

В Косинсом муниципальном округе временно закрыта ледовая переправа, соединяющая село Коса с поселком Усть-Коса. Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, это произошло из-за ненормативного состояния льда. Она могла использоваться автомобилями массой до 25 т. Еще пять ледовых переправ в Соликамском, Гайнском, Оханском, Кунгурском и Чусовском округах через реки Кама и Сылва продолжают функционировать. Наиболее грузоподъемная переправа соединяет поселок Тюлькино и одноименную деревню, по ней могут передвигаться автомобили до 35 т. Стоит отметить, что за день до приостановки работы переправы в Косинском округе было объявлено, что ее грузоподъемность увеличивается с 10 до 25 т.

