Уральцев поздравили с Днем образования Свердловской области

Жителей Свердловской области с Днем образования региона поздравили полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Полпред в УрФО Артем Жога написал, что гордится тем, что живет и работает на Среднем Урале. «Средний Урал – это промышленная мощь страны, место встречи культур и традиций. Регион с честью прошел путь от масштабных строек 1930-х годов до современных инновационных проектов»,— сказал он. Жителям региона господин Жога пожелал крепкого здоровья и дальнейшего развития Свердловской области.

«Свердловская область – дом, где мы родились и живем, трудимся, воспитываем своих детей, воплощаем в жизнь амбициозные мечты и планы. Мы хотим, чтобы наши потомки гордились малой родиной так, как гордимся ею мы»,— сказал глава региона Денис Паслер. По его словам, вместе жителям региона нужно сохранить богатое наследие региона, опираясь на «фундамент, созданный предыдущими поколениями уральцев». Он напомнил, что в 2026 году региону предстоит принять Молодежный фестиваль.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов главным достоянием Свердловской области назвал талантливых, гостеприимных, трудолюбивых и отзывчивых людей. Он добавил, что в жизни всего региона большую роль играет административный центр — Екатеринбург, где сосредоточены крупные предприятия.

В 2026 году отмечают 92-летие образования Свердловской области. В 1934 году существовавшая ранее Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую.

