Российские суды конфисковали более 11 млрд руб. за 2025 год

Российские суды при вынесении приговоров конфисковали более 11 млрд руб. денежных средств у подсудимых за 2025 год, сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ ТАСС.

За первые 11 месяцев прошлого года суды РФ вынесли почти 2,3 тыс. решений о конфискации денежных средств на сумму более 11,1 млрд руб. Это самый высокий показатель с 2022 года, когда было вынесено более 800 приговоров о конфискации 6,8 млрд руб. В 2023 году российские суды конфисковали 1,1 млрд руб., а в 2024 — 2 млрд руб.

Конфискации по уголовным делам подлежат денежные средства и имущество, а также доходы с этого имущества, полученные в результате преступления. С июля 2022 года конфискации подлежат личные транспортные средства водителей за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения в течение года. Если конфискация этого имущества на момент решения суда невозможна, суд может конфисковать денежные средства, эквивалентные ему по стоимости.