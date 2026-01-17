В селе Мраморское в Свердловской области в пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Дом на ул. 1 Мая горел на площади 60 кв. м. Возгорание тушили 11 спасателей и три единицы техники, на его устранение ушло чуть больше часа.

«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружена женщина без признаков жизни»,— указано в сообщении пресс-сулжбы. Причины пожара пока выясняют.

Всего за последние сутки в Свердловской области произошло 23 пожара, в том числе 13 пожаров в жилом секторе. В возгораниях пострадали пять человек, погиб один.

Анна Капустина