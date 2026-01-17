Из-за коммунальной аварии нарушено движение транспорта на Парковом

Из-за аварии на водопроводе в микрорайоне Парковый нарушено движение общественного транспорта. Как сообщает департамент транспорта администрации Перми, автобусы № 14, 47, 64, 67, 74 едут в объезд через ул. Строителей и Зои Космодемьянской. Остановки у ДКЖ, на ул. Энгельса, Папанинцев и железнодорожной больницы временно не обслуживаются.

Автобус № 50 следует через ул. Строителей и Желябова, не останавливаясь на остановках «Желябова», «Пожарского» и «Проспект Парковый».

Авария на коммунальных сетях произошла сегодня около семи часов утра. Утечка находится, предположительно, в районе железнодорожной больницы и Папанинских бань.