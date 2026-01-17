CBS: в США начали расследование в отношении главы Миннесоты из-за конфликта с ICE

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Их подозревают в сговоре с целью воспрепятствования работе сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Как уточнили собеседники телеканала, расследование связано с критикой ICE. 8 января, когда сотрудник ICE застрелил жительницу Миннеаполиса, мэр города осудил действия иммиграционной службы и призвал их «убираться к черту». Власти Миннесоты также подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE.

«Это очевидная попытка запугать меня за то, что я защищаю Миннеаполис, наши местные правоохранительные органы и наших жителей от хаоса и опасности, которые эта администрация принесла на наши улицы»,— сказал Джейкоб Фрей.

По информации CBS News, расследование в отношении политиков идет по статье о сговоре с целью воспрепятствования исполнению служебных обязанностей федеральными должностными лицами. Ожидается, что Джейкобу Фрею и Тиму Уолзу вручат повестки в суд.