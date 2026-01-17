В Дзержинском районе Перми произошла авария на водопроводе

В микрорайоне Парковый Дзержинского района Перми прорвало водопровод. Как сообщает паблик «ЧП Пермь», утечка, предположительно, находится в районе Папанинской бани и железнодорожной больницы. Из-за коммунальной аварии затруднено движение общественного транспорта на проспекте Парковом.

На сайте компании «Новогор Прикамье» указано, что сегодня утром должны были проводиться плановые ремонтные работы на ЦТП №7, расположенном на Парковом, 39. Связано ли это с произошедшей аварией пока не известно.