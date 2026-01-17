США предупредили авиакомпании о рисках полетов над Латинской Америкой

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям быть осторожными при полетах над некоторыми странами Латинской Америки. Речь идет о Мексике, государствах Центральной Америки, а также об Эквадоре и Колумбии.

Как сообщает Reuters, предупреждение для пилотов будет действовать 60 дней. В FAA объяснили это решение рисками, связанными с возможной военной активностью и сбоями в работе GPS-навигации в регионе.

Рекомендации FAA опубликованы после военной операции США в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро, отмечает Reuters. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал нанести удары по наркокартелям в Мексике и допускал возможность силовых действий против Колумбии.