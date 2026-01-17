Во Франции представили резолюцию о выходе страны из НАТО

Во французском парламенте представили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за разногласий с США. Документ подготовила вице-президент Национального собрания, депутат от левой партии «Непокоренная Франция» («La France Insoumise») Клеманс Гетте.

Как сказала госпожа Гетте газете Berliner Zeitung, США, проводя «неприкрытую имперскую политику», присвоили ЕС статус вассала. По ее словам, подобная политика Вашингтона делает невозможным дальнейшее пребывание Франции в альянсе под их руководством.

Клеманс Гетте указала на похищение президента Венесуэлы, угрозы в адрес суверенных государств, санкционное давление на ЕС и требования к союзникам по НАТО наращивать военные расходы в пользу американского ВПК. Выход из блока, как считает политик, позволит Франции восстановить военную и дипломатическую независимость. По ее словам, страна не окажется в изоляции, а усилит свое влияние через многосторонние форматы, продвигая экологическую повестку, разоружение и защиту общественных благ.