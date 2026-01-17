Трое детей погибли при пожаре в Якутии

В селе Намцы Намского района Якутии произошел пожар в частном доме. Погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения.

Как сообщила прокуратура Якутии, пожар произошел в деревянном двухэтажном доме. Причины возгорания там не назвали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Управление СКР по Якутии уточнило, что тела детей нашли пожарные на втором этаже после локализации огня. Взрослых членов семьи в момент пожара дома не было.