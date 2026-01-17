В аэропортах Краснодара и Саратова введены ограничения

В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Согласно действующим правилам, аэропорт принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.

Позднее Росавиация сообщила, что прием и отправку самолетов приостановил аэропорт Саратова.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи, сообщал мэр Андрей Прошунин. Аналогичное предупреждение объявлено в Татарстане, Оренбургской и Самарской областях.