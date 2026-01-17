Сотрудника газовой службы Белгорода осудили на 21 год за госизмену

2-й Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего сотрудника газовой службы Белгорода Александра Чеботарева к 21 году лишения свободы по статьям о госизмене, участии в террористической организации и контрабанде оружия.

Как сообщила пресс-служба суда, первые четыре года Александр Чеботарев будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили ограничение свободы на один год со штрафом 700 тыс. руб.

Как установил суд, в начале 2024 года Александр Чеботарев установил контакт с представителями объединения «Легион Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он согласился «осуществлять за денежное вознаграждение действия, направленные против безопасности» России. В марте того же года он забрал из тайника в Брянской области части огнестрельного оружия, а в конце апреля направился в Москву, где собирал информацию об интересующих украинскую сторону объектах. В их числе телекомпания, расположенная на улице Правды. В августе Чеботарев был задержан.

На судебном заседании Александр Чеботарев сказал, что он «действительно перевозил сверток с неизвестным содержимым». По его словам, он думал, что внутри находятся наркотики. Причастность к террористической организации и участие в деятельности против безопасности страны он отрицал.