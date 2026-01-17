МВД прокомментировало сообщения о взрыве на севере Москвы

Дети подожгли пиротехнику в районе Коптево на севере Москвы, сообщило управление МВД по Москве. Так ведомство прокомментировало сообщения о взрыве на бульваре Матроса Железняка.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по адресу бульвара Матроса Железняка несовершеннолетние использовали пиротехническое изделие, после чего произошел хлопок»,— сообщила пресс-служба столичного МВД РБК.

«Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что в Коптево взорвался детский плюшевый медведь. «Московский комсомолец» сообщал, что жители увидели на улице разорванные мягкие игрушки. Одна из них осталась целой, что вызвало подозрение у очевидцев, уточняет издание.

Несколько Telegram-каналов писали, что примерно в 20:30 на бульваре Матроса Железняка прозвучало несколько взрывов. На место прибыли полицейские, саперы и бригада скорой помощи. Территория одного из дворов была оцеплена.