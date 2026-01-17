«Роскосмос»: Россия за год выпустит 200 тысяч терминалов связи для БПЛА

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в 2026 году в России будет произведено 200 тыс. терминалов широкополосной спутниковой связи для управления беспилотниками. Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Вот терминал, 200 тысяч будет выпущено в этом году»,— сказал господин Баканов на выставке, развернутой в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена, демонстрируя устройство президенту (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Баканов также показал Владимиру Путину космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Зоркий». Три спутника выведены на орбиту в декабре 2024 года. В эфире «Первого канала» он уточнил, что к 2027 году на орбите будет развернута группировка из более чем 300 таких спутников. По словам господина Балицкого, «Зоркий» представляет собой аналог Starlink компании SpaceX.