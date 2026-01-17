Путин: мир переживает революцию в области транспорта

Президент Владимир Путин заявил, что в мире происходит революция в сфере транспорта. По его словам, благодаря развитию железных дорог и флота Россия совершила «колоссальный шаг вперед».

«И в нашей стране, да и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. По своему масштабу она подобна технологическому, инфраструктурному сдвигу рубежа XIX–XX веков»,— сказал президент на совещании по развитию автономных систем.

Владимир Путин добавил, что в стране необходимо создать национальную индустрию беспилотного транспорта на суверенной технологической базе. Для этого, по его словам, нужно опереться на отечественные научные школы в области микроэлектроники, новых материалов и оптики.

Президент поручил сформировать систему связи и навигации для управления автономными объектами, а также ускорить развитие российских технологий искусственного интеллекта, включая создание национальных языковых моделей.