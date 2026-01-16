Amazon анонсировал запуск реалити-шоу по мотивам Fallout

Amazon анонсировал запуск реалити-шоу Fallout Shelter по мотивам одноименной игры, сообщила пресс-служба корпорации. Amazon обещает участникам экстремальные испытания, моральные выборы и подобные квесты, характерные для вселенной Fallout.

Кастинг на участие уже открыт, однако дата выхода пока неизвестна. Всего в реалити-шоу будет 10 эпизодов. Участникам предстоит выживать в подземном бункере за «огромный денежный приз».

Производством Fallout Shelter занимается Studio Lambert — авторы реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара», The Traitors и Undercover Boss. Над шоу работает та же компания, что и над сериалом Fallout,— Kilter Films.