Маткапитал на первого ребенка увеличится до 730 тыс. руб. с 1 февраля

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится почти на 40 тыс. рублей — до 729 тыс. руб. При рождении второго ребенка семья сможет получить дополнительные 234 тыс. руб., сообщила пресс-служба Минтруда.

Если семья не получала маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго можно будет сразу получить полную сумму за двоих детей — 963 тыс. руб., уточнили в ведомстве. В Минтруде отметили, что сумма маткапитала также увеличится для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. «Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована»,— рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

По данным ведомства, до 28,5 тыс. руб. вырастет пособие при рождении ребенка. Также ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня», составят 76,5 тыс. руб. Всего с 1 февраля будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций, сообщила пресс-служба ведомства.