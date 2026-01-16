Путин и Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро

Президент России Владимир Путин прибыл в электродепо московского метрополитена «Аминьевское». Об этом сообщила пресс-служба Кремля. На площадке депо глава государства проведет совещание по вопросам развития автономных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин и зампред правительства Виталий Савельев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин и зампред правительства Виталий Савельев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин осмотрел выставку беспилотного гражданского транспорта. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он побывал в кабине трамвая «Львенок». Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро.

Президент также осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от «Яндекса». На выставке также представлены беспилотные средства для использования в сельском хозяйстве, промышленности и торговле.

Летом 2024 года правительство России разрешило властям Москвы и Санкт-Петербурга в течение трех лет испытывать беспилотные трамваи. Тогда же московский метрополитен анонсировал планы запуска беспилотного движения.

