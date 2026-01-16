Умер кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

На 91-м году жизни умер кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР и БССР Анатолий Заболоцкий, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Господин Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края. В 1959 году он окончил операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). С 1960 года Анатолий Заболоцкий работал кинооператором на киностудиях имени М. Горького, «Таллинфильм», «Мосфильм» и «Беларусьфильм».

Анатолий Заболоцкий работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым. Среди известных операторских работ господина Заболоцкого такие картины, как «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты» и другие. Как сценарист и режиссер Анатолий Заболоцкий участвовал в создании документальных фильмов «Слова матери» и «Мелочи жизни».