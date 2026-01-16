Морпорт войдет в аэрогавань

АО «Аэропорт "Пулково"» (участник концессии на право эксплуатации и развития аэропорта «Пулково» наряду с ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и городом Санкт-Петербург) через реорганизацию юрлица планирует присоединить к себе АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"». Эксперты полагают, что такое решение может быть связано с подготовкой к развитию «Морского фасада» как инфраструктурного актива, а также оптимизацией издержек, связанных с управлением, за счет устранения дублирующих функций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

АО «Аэропорт "Пулково"» намерено к 2028 году провести реорганизацию в форме присоединения АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"». Контракт стоимостью 3,172 млн рублей на юридическое сопровождение процедуры уже подписан, следует из данных ЕИС в сфере закупок, однако имя исполнителя не раскрывается.

Конечным собственником АО «Аэропорт "Пулково"» и АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"» является комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. С июня 2025 года, судя по ЕГРЮЛ, у этих юрлиц общий генеральный директор Ростислав Чернышев.

В пресс-службе АО «Аэропорт "Пулково"» на конкретные вопросы “Ъ” не ответили, лишь уточнив, что реорганизация не затронет деятельность аэропорта, его оператора — ВВСС, а также не повлияет на реализацию проекта развития воздушной гавани. В КИО вопросы оставили без ответа.

ООО «Холдинг ВВСС» зарегистрировано по указу президента РФ в конце 2023 года, получив 100% оператора Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Ранее оператор принадлежал Thalita Trading (Кипр). В 2010 году, когда между ВВСС, администрацией Санкт-Петербурга и принадлежащим ей АО «Аэропорт Пулково» было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве, крупнейшими акционерами Thalita Trading были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В 2022 году Fraport сообщил о намерении выйти из капитала ВВСС. Осенью 2025 года глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что банк также планирует продать свою долю 25,01% в ВВСС.

По мнению руководителя отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгения Гуляева, объединение АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"» и АО «Аэропорт "Пулково"» создаст синергический эффект, способствующий развитию экономики Петербурга, так как город получит возможность оптимизировать управление инфраструктурой, снизить издержки и повысить эффективность использования активов.

КИО сможет усилить контроль над обоими предприятиями, тем самым обеспечив более эффективное использование городского имущества, а совмещение бухгалтерии и управленческих функций приведет к снижению административных расходов и улучшению финансового положения объединенной организации, говорит аналитик.

Сама реорганизация изменит структуру собственности: все активы, обязательства и права АО «ПП СПб МФ» перейдут к АО «Аэропорт "Пулково"», в результате чего изменится баланс предприятия и соответственно его финансовое состояние. Органы управления (совет директоров, генеральный директор и др.) АО «Аэропорт "Пулково"» также претерпят изменения, необходимые для отражения нового статуса предприятия.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что решение, вероятнее всего, связано, с одной стороны, с подготовкой к развитию бизнеса «Морского фасада» как инфраструктурного актива в новой реальности спроса, с другой — с оптимизацией издержек, связанных с управлением за счет устранения дублирующих функций.

Инвестаналитик Bonus Fabula Дмитрий Кумановский также предполагает, что решение может быть связано в том числе с приспособлением здания Морского вокзала на Васильевском острове под гостиницу, о чем неоднократно заявляли в Смольном. Учитывая, что компания «Аэропорт Пулково» имеет опыт управления гостиницей в Авиагородке, то эти компетенции вполне могут быть перенесены и на новый объект, говорит господин Кумановский.

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"» (АО «ПП СПб МФ») — единый круизно-паромный оператор морских пассажирских терминалов в Петербурге. Инфраструктура компании включает пассажирский порт города на намывных территориях Васильевского острова, морской вокзал на площади Морской Славы и причальные комплексы на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной, следует из данных на сайте порта. В 2020 году имущественный комплекс Морского вокзала был передан в уставной капитал АО «ПП СПб МФ».

В настоящее время здание Морского вокзала используется как бизнес-центр, общежитие для студентов Санкт-Петербургского горного университета и небольшой отель, однако в Смольном предлагают перепрофилировать его в гостиничный комплекс.

В пояснительной записке на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) города, опубликованной в апреле 2025 года в рамках общественных обсуждений об изменениях в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), отмечается, что здание Морского вокзала после строительства пассажирского порта «Морской Фасад» утратило свою функцию. Пункт пропуска через госграницу был выведен из эксплуатации в 2023 году, а здания «Морского Фасада» не имеют полной загрузки в качестве пассажирского порта из-за сложной геополитической обстановки.

В качестве перспективы развития Морского вокзала и «Морского Фасада» в Смольном видят размещение в помещениях вокзала и в терминалах порта зон для ресторанов, кафе и фудкортов.

Владимир Колодчук