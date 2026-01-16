В работе X произошел сбой

В работе соцсети Х произошел масштабный сбой. На плохую работу пожаловались более 58 тыс. пользователей, следует из данных Downdetector. На платформе Х для разработчиков указано, что некоторые системы соцсети вышли из строя.

Сбои начались около 18:00 мск. Жалобы связаны с плохой работой приложения (57%), веб-сайта (33%) и с подключением к серверу (10%).

Последний сбой в работе Х произошел 13 января. Тогда, по данным Downdetector, с плохой работой соцсети столкнулись почти 30 тыс. пользователей.