Петербуржца оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий о СВО в Telegram

Выборгский суд оштрафовал Василия Архипова на 30 тыс. рублей за комментарий в мессенджере Telegram. В нем пользователь использовал незаконную трактовку специальной военной операции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В ходе изучения материалов и постов в мессенджере старший УУП 19 о/п УМВД России по Выборгскому району наткнулся на комментарий Архипова. Своим мнением он исказил и дискредитировал цели и задачи по использованию Вооруженных сил РФ.

Петербуржца привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд обязал его оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Татьяна Титаева