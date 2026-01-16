В Москве и Подмосковье в выходные прогнозируются морозы до –27°C

В предстоящие выходные, 17–18 января, в Москве и Подмосковье ожидается сильное похолодание, при котором температура воздуха будет на 7–9°C ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

По словам синоптика, в ночь на воскресенье в отдельных районах Московской области температура может опуститься до –27°C. В столице в субботу ночью ожидается мороз от –10°C до –12°C, в спальных районах — до –15–20°C. В ночь на воскресенье в Москве температура приблизится к минус 20 градусам, а днем максимальные значения не поднимутся выше –10–12°C. Утром будет особенно холодно — ниже –15°C.

Вильфанд отметил, что причиной такой погоды стал мощный антициклон, который влияет на климат почти по всей территории России. Он также сообщил, что в субботу атмосферное давление в Москве может превысить 770 мм ртутного столба, что близко к рекордным значениям. Это обусловит безоблачную погоду и сильное выхолаживание у поверхности земли.