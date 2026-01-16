Земля притормозила проекты

В Татарстане из 101 крупного инвестиционного проекта 45 нуждаются в изменении сроков, объемов или других параметров, а восемь не будут реализованы вообще. Такое заявление сделала руководитель Агентства инвестиционного развития (АиР) республики Талия Минуллина на коллегии ведомства, посвященной итогам 2025 года. Главные причины — длительная подготовка земельных участков, занимающая до трех лет, и изменившиеся условия финансирования из-за роста ключевой ставки. Об этом и других итогах инвестиционной политики региона в обзоре «Ъ Волга-Урал».

Глава АиР Татарстана Талия Минуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава АиР Татарстана Талия Минуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Глава Агентства инвестиционного развития (АиР) республики Талия Минуллина на итоговой коллегии ведомства привела следующие цифры: из 101 крупного инвестиционного проекта в активной фазе 45 нуждаются в изменении параметров — объема инвестиций, налоговых отчислений, количества рабочих мест или сроков реализации. Восемь проектов не будут реализованы. По мнению главы ведомства, первой причиной выступают проблемы с финансированием. «Планировал в одних условиях и, как в известной детской книжке: однако во время пути собачка могла подрасти. Выросла ключевая ставка, появились дополнительные расходы, упала прибыльность другого бизнеса, откуда планировали занимать средства», — пояснила руководитель агентства.

Вторая — длительная подготовка земельных участков: от полутора до трех лет. Из 18 проектов глэмпингов, прошедших через республиканский инвестсовет, пятеро инвесторов свернули планы именно по этой причине.

Из 36 проектов индустриальных парков 11 столкнулись с аналогичными проблемами. Также отмечаются сложности с подключением к электроэнергии — в качестве примера глава агентства привела завод «Графит» в Лаишевском районе.

«Пока не будет готовых участков к предоставлению с нужной категорией и видом разрешенного использования, инвесторы так и будут уходить», — констатировала госпожа Минуллина.

«Вот проверьте, почему система не заполняется. Нам нужно работу в этой системе довести до автоматизма в 2026 году», — заявила она.

Обращаясь к присутствовавшему на коллегии первому вице-премьеру Татарстана Рустаму Нигматуллину, глава агентства попросила о разработке системы жесткой отчетности и мер воздействия на кураторов инвестиционных проектов из числа министров и глав районов, которых назначает раис республики. «На сегодняшний день моих полномочий недостаточно для того, чтобы принимать какие-то меры. Кнут и пряник — с пряником я еще могу справиться, с кнутом уже нет», — отметила госпожа Минуллина.

О чем еще сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АиР) Татарстана Талия Минуллина

Проекты

В конце 2025 года получил ввод в эксплуатацию логистический комплекс ОЭЗ Алабуга индустриального парка «Этилен 600» площадью 170 тыс. кв. м. Сумма инвестиций составила 32 млрд руб.

В 2025 году начал свою работу по графику промышленный парк «Элгрант» в Алексеевском районе Сумма инвестиций составила 335 млн руб.

В Нижнекамске в тестовом режиме начал работу завод холодильных шкафов со стеклом (инвестиции 934 млн руб., мощность 50 тыс. штук).

В Рыбно-Слободском районе строится завод по производству сыра и масла с инвестициями 1,5 млрд руб., ввод запланирован на первую половину 2026 года.

Цифры

Объем инвестиций в основной капитал Татарстана в 2025 году составил 1,6 трлн руб., из них 1,3 трлн — из внебюджетных источников. За девять месяцев внебюджетные инвестиции выросли на 34% (1,06 трлн руб.) к аналогичному периоду прошлого года и превысили показатель за весь 2024 год.

Количество резидентов на федеральных площадках увеличилось на: в Алабуге — шесть, в Иннополисе – 12 IT-компаний и 13 стартапов, в ТОРах (территория опережающего развития) — десять. Новая особая экономическая зона «Зеленая долина» приняла четырех резидентов.

Число новых компаний с иностранным участием сократилось: 67 в 2025 году против 102 в 2024-м.

АИР в 2025 году приняло на сопровождение 72 новых крупных проекта. Получили одобрение в том числе, проекты по производству метионина и комплекса глубокой переработки зерна с объемом инвестиций 169 млрд руб., и созданию промышленного производства тракторов на 2,5 млрд руб.

Анар Зейналов