Полуоткаты за полушпалы

Савеловский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в виде японской иномарки за 4 млн руб. и оплаты на 700 тыс. руб. покупок в магазине и проживания в фешенебельной гостинице. Расходы экс-чиновника взяло на себя руководство АО «ВО "Технопромимпорт"» за одобрение им поставок полушпал для строительства новых веток метрополитена и реконструкции старых. Вину господин Дощатов признал в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дощатов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Дмитрий Дощатов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Гособвинитель из Генпрокуратуры Олег Лавров рассказал, что Дмитрию Дощатову инкриминируются два эпизода получения взятки — в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Взяткодателями выступали бенефициар АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Волынский и гендиректор компании Александр Васильев.

По версии следствия, имея преступный умысел на хищение выделенных на эти цели средств, руководство «Технопромимпорта» в декабре 2019 года заключило с литовской фирмой UAB Mapid LT фиктивный договор на поставку полушпал на 2,3 млрд руб.

В действительности заказ оказался размещен на двух белорусских предприятиях и обошелся фигурантам всего в 937 млн руб.

По версии правоохранителей, организаторы аферы знали, что изготовленные в соседней стране полушпалы не будут отвечать записанным в договоре техническим условиям. Более того, изготовленную продукцию они выдали заказчику за товар крупнейшего в Белоруссии строительного предприятия ОАО «Мапид» и итальянской фирмы SOGO S.p.A. Первое якобы произвело полушпалы, а вторая — специальные шумопоглощающие резиновые чехлы для них.

Как следует из материалов дела, с 2020 по 2024 год московская подземка получила около 200 тыс. комплектов полушпал, которые, как установила строительно-техническая экспертиза, не отвечали требованиям по качеству.

За счет завышения стоимости продукции, а также замены оригинальной продукции фальсификатом злоумышленникам, по версии правоохранителей, удалось похитить более 2 млрд руб., которые они вывели за границу, переводя в том числе в криптовалюту.

Проблем с приемкой поставленной продукции не возникало благодаря Дмитрию Дощатову, который закрыл глаза на закупленные материалы, получив от господ Волынского и Васильева в 2023 году взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 4 млн руб. Кроме того, они оплатили расходы чиновника на командировку.

«Обвинение понятно, вину признаю»,— сказал подсудимый, выслушав прокурора. Признали ее и два других фигуранта, активно сотрудничающих со следствием.

Алексей Соковнин