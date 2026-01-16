Покажите ваши лайки

Генпрокуратура России добилась признания незаконным состава суда в Гааге, который рассматривал иск украинского олигарха Рината Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) о возврате ему активов в Крыму. Доказательством необъективности председателя арбитража, юриста Зигфрида Эльсинга, стали лайк, поставленный под антироссийским постом, и отказ его компании Orrick обслуживать россиян.

15 января по требованию Генпрокуратуры Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при постоянной палате третейского суда в Гааге. Арбитраж рассматривает иск Рината Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и его компании Investio, добивающихся возврата двух усадеб под Ялтой. Одна из них — усадьба начала ХХ века, памятник истории и культуры Новый Кучук-Кой. До 2002 года это была территория пансионата «Криворожский горняк», а после перехода в собственность структурам господина Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) на ней появился особняк в стиле барокко площадью 3,3 тыс. кв. м. После присоединения Крыма к России объекты были национализированы.

Для рассмотрения дела в Гааге была сформирована коллегия во главе с немецким юристом из компании Orrick Зигфридом Эльсингом. Однако ее состав, по данным ответчиков, из-за личных убеждений просто не мог вынести объективное решение.

В качестве доказательства Генпрокуратура привела данные о том, что профессор Эльсинг публично одобрил антироссийские взгляды одного из своих партнеров, лайкнув (впоследствии лайк был удален) его пост в социальных сетях; он также публично выразил поддержку украинским дипломатам, чьи антироссийские позиции «были очевидны»; а юридическая фирма, с которой он связан, заявила о прекращении любого сотрудничества с Россией, осудив СВО.

Это заявление, говорится в решении парижского суда, должно было побудить профессора Эльсинга отказаться от участия в разбирательстве, но он этого добровольно не сделал. Кроме того, российские прокуроры настаивали на отводе еще двух участников судопроизводства, ссылаясь на их проукраинские взгляды, но апелляционная инстанция оставила их в деле. Зато коллегия из трех судей парижского суда согласилась с тем, что публичные высказывания Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины были несовместимы с выполнением им функций арбитра по спору с участием России.

В связи со скандалом будет проведено новое разбирательство, а Рината Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и Investio апелляция признала «солидарно обязанными выплатить Российской Федерации сумму в размере €150 тыс.».

В середине мая 2024 года Ленинский районный суд Курска, как сообщал “Ъ”, удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства еще нескольких активов украинской кондитерской группы «Конти» — донецкого ЧАО «Производственное объединение "Конти"», денежных средств курского продавца сладостей ООО ТОР и донецкого производителя какао и шоколада ООО «Донбасс Кондитер». Ответчиками выступали Ринат Ахметов (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), Борис Колесников, бизнесмен и депутат Рады Сергей Кий и родственники авторитетного украинского предпринимателя Жигана Такташева. Согласно судебному решению, они состояли в объединении, признанном экстремистским и запрещенном в РФ.

В Генпрокуратуре России сообщили, что ведомством «организована дальнейшая работа по противодействию исковым требованиям» господина Ахметова (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и других украинских юридических и физических лиц против РФ в международном арбитраже.

