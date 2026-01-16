В Крещенские купания окунутся с головой

В Москве на Крещение организовали 40 купелей в открытых водоемах. Роспотребнадзор подтвердил, что вода в этих местах подходит для купания. Там будут установлены специальные спуски и теплые раздевалки. Окунуться можно будет в течение суток, начиная с 18:00 18 января. В Крещенскую ночь в столичном регионе организуют и частные купания. В некоторых подмосковных фитнес-клубах для клиентов организуют праздник в открытых бассейнах. А в одном из гольф-клубов в программе — выступление казачьего хора, чай с пряниками и баранками, праздничный молебен и крестный ход под колокольный звон. Входной билет стоит 4,5 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Купель можно организовать и на собственном загородном участке. Комплекс с баней на колесах и специальным чаном с доставкой по ближайшему Подмосковью обойдется примерно в 35 тыс. руб., рассказал владелец сервиса аренды чанов Илья: «Сама чаша располагается на прицепе, размер 5х2х2 м, то есть примерно, как обычный автомобиль. Вода набирается у клиента, это займет 40-50 минут. У меня есть шланги и переходники для того, чтобы все подключиться к системе водоснабжения в доме или к скважине на улице. В чане есть аэромассаж, подсветка. В него вмещается максимум шесть человек, греется он три часа. Ты сидишь в горячей воде (температуру можно регулировать), а голова — на холоде».

Где бы ни проходило купание, к нему нужно готовиться предварительным закаливанием. Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обострением хронических болезней лучше воздержаться от ныряний, напомнила обладатель рекордов по выносливости холода, председатель московского клуба «Моржи Столицы» Наталья Серая: «Новичкам не рекомендуется окунаться с головой. Заходите спокойными шагами по грудь, набираете воздуха и на задержке дыхания погружаетесь в купель. Когда заходите в воду, не надо акцентироваться на ее температуре, потому что она совершенно точно ледяная, и вот этот момент преодоления всегда присутствует. Когда идете на прорубь, стоит выбрать одежду, которую легко снять и надеть, то есть без пуговиц, застежек, свободного кроя. На прорубь нужно идти, будучи здоровым, тогда холодная вода выполнит полезную работу. Ведь такое погружение — это полезный стресс, холодная вода нам помогает укреплять здоровье и естественный иммунитет».

В Крещенскую ночь синоптики прогнозируют в столице усиление морозов до -20, а по области — до -25 градусов.

Юлия Савина