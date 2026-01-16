Силуанов: дефицит федерального бюджета составил плановые 2,6% ВВП

Дефицит федерального бюджета России составил плановые 2,6% ВВП по итогам 2025 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов «Интерфаксу».

По закону о бюджете на 2025 год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн руб. (0,5% ВВП). Однако были внесены поправки, увеличивающие его сначала до 3,792 трлн руб. (1,7% ВВП), а позже — до 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП).

По предварительной оценке Минфина, за январь—ноябрь прошедшего года бюджет был исполнен с дефицитом 4,276 трлн руб. (2% ВВП). По данным Федерального казначейства, опубликованным позже, дефицит за 11 месяцев 2025 года составил 4,011 трлн руб.