Почти 40 протоколов из-за неправильной формы курьеров зарегистрировали в Петербурге
Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 37 протоколов на курьеров, которые работали без правильной формы. Составителям вернули два документа, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На курьеров составили протоколы, так как сотрудники служб доставки использовали одежду без элементов, обеспечивающих возможность идентифицировать их как лиц, осуществляющих доставку. Суды изучили 16 инцидентов и назначили штраф в размере 4000 рублей.
Больше всего таких материалов рассмотрели мировые судьи Московского района — восемь. Четыре дела изучили в Красногвардейском районе, по два — в Адмиралтейском и Василеостровском районах.