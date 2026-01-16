Силы ПВО сбили 63 беспилотника над регионами России за шесть часов

Средства ПВО уничтожили 63 беспилотника над шестью российскими регионами с 12:00 до 18:00 мск. 54 из них сбито над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Четыре беспилотника уничтожено над Саратовской областью. Два — над Брянской. Еще по одному — над Воронежской и Рязанской областями, а также над Крымом.

Информация о последствиях атаки в Белгородской области уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в регионе нет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня днем призывал жителей укрыться в помещении и отойти от окон. О последствиях атаки не сообщалось. Главы остальных регионов атаку не комментировали.