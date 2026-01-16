Заводы заработают «по-темному»

Госкорпорации будут создавать безлюдные производства, об этом в интервью «Ведомостям» рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Речь о переводе предприятий в режим так называемых темных цехов. Вместо сотрудников там задействованы роботы. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Работники «безлюдных» производств трудятся в темноте, при температуре +5-10 °C. Над ними не шумят вентиляторы, и пойти на обеденный перерыв там тоже не с кем. Это все экономит заводу деньги на поддержание микроклимата и мер безопасности, которые нужны людям. Как отмечают эксперты, автономным роботам уже можно доверить упаковку, сборочные и сварочные работы, нанесение клеев герметиков и технический контроль.

Человек нужен только на первых этапах, отмечает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов: «Нужно интегрировать робота в этот процесс, в информационные системы предприятия, создать определенную оснастку под те или иные детали. Есть определенные команды, которые занимаются как раз внедрением роботов в производственный процесс. Можно их запрограммировать, и они будут выполнять свою работу 24/7. Требуется техническое обслуживание, но в целом, когда автоматизируется тот или иной участок, потребность в нахождении там постоянного оператора отпадает».

По словам Антона Алиханова, как минимум два таких цеха уже есть у «Ростеха». Дальше — больше, уверен министр. Минпромторг рассчитывает, что внедрение «темных цехов» позволяет увеличить производительность. А главное — инновации будут способствовать локализации промышленности, отмечает управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый: «Там учитываются не только сами продукты как результат этой деятельности, но и то, что для создания и обслуживания большого количества робототехнических комплексов потребуется много специалистов, а также будет загружено производство элементной базы, различных систем и программного обеспечения. Если этого не делать, то это будет архаичное производство с большим количеством брака».

Однако, как отмечают эксперты, полный переход на роботизацию не гарантирует безупречную работу. Корпорации пока не так активно включились в этот процесс сразу по нескольким причинам, говорит основатель Alternative Technology Future Эдгар Григорян: «Понятно, что реструктуризация приводит к массовому увольнению сотрудников. Помимо этого, нужны большие инвестиции. Порядок цен на организацию такого рода автоматизированных производств исчисляется десятками миллионов долларов. Такого рода инвестиции для нашего менталитета пока что являются опасными.

Надо прежде чем выстраивать роботизированное производство, настраивать правильную модель по реализации той или иной продукции».

В конце прошлого года «Яндекс Роботикс» и «Цифра» выпустили совместное исследование, из которого следует, что каждая вторая компания использует на производстве китайских роботов. 40% отдают предпочтение отечественным машинам, почти четверть — немецким, 15% — японским, 11% производств выбирают роботов из США, Тайваня и Швейцарии. Однако инвестиции в автоматизацию остаются небольшими. В прошлом году только 17% предприятий вложили в это свыше 100 млн руб. Треть потратила меньше 10 млн руб.

