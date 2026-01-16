К Крещению Господня в Петербурге подготовят 17 купелей

В Санкт-Петербурге оборудуют 17 купелей к празднованию праздника Крещения Господня 18 и 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Группировка сил и средств в составе 24 единиц техники и порядка ста человек личного состава Поисково-спасательной службы СанктПетербурга, МЧС обеспечит безопасность на местах. Рядом с купелями будут дежурить медики, добровольцы и волонтеры-спасатели.

«В местах, организованных городом, созданы все условия, чтобы петербуржцы могли не опасаться за свою жизнь и здоровье. Прошу пользоваться только официальными купелями. Желаю всем бодрости духа и здоровья»,— обратился к петербуржцам губернатор Александр Беглов.

С адресом купелей и режимом их работы можно ознакомиться подробнее на сайте Смольного.

Татьяна Титаева