На ГРЭС в Добрянке модернизируют еще один энергоблок

В ходе рабочего выезда в Добрянский округ 16 января глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил Пермскую ГРЭС, сообщает пресс-служба краевого правительства. Это крупнейший производитель электроэнергии региона и четвертая по мощности тепловая электростанция в России.

По данным пресс-службы, в 2027-2028 годах в рамках госпрограммы планируется провести модернизацию второго энергоблока, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Первый был модернизирован в 2023-м. Это первый в истории России энергоблок мощностью 850 МВт с реактивным облопачиванием ротора высокого давления паровой турбины. Благодаря такой системе происходит более эффективное использование ресурсов для производства электрической энергии.

Отмечается, что предприятие оказывает финансовую помощь муниципальным и благотворительным организациям, а также участникам СВО. В частности, при поддержке ГРЭС в школе №3 Добрянки с нового учебного года откроется «энергетический» класс. Кроме этого, предприятие реализует меры поддержки Добрянского гуманитарно-технологического техникума — сегодня там трудятся 59 выпускников образовательного учреждения.

В ходе визита Дмитрий Махонин встретился с трудовой династией Пермской ГРЭС — семьей Балбатуновых. Их суммарный стаж работы на предприятии 88 лет. «Прийти, быть энергетиком, не запятнать тех, кто нас воспитывал, но и воспитать следующее поколение, чтобы оно было достойным», — поделился начальник котлотурбинного цеха № 1 Евгений Балбатунов.

Глава Прикамья поблагодарил семью за сохранение и почитание трудовых традиций. «История развития и успех крупного предприятия зависит от вклада каждого сотрудника. Спасибо вашей семье за труд. Из поколения в поколение ваши родные занимаются почетным делом — от работы энергетической сферы зависит комфорт жителей всего региона», — подчеркнул Дмитрий Махонин.