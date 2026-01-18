В Черноземье на Крещение ожидается пасмурная и морозная погода, до –16°C

В понедельник, 19 января, жителей Черноземья ожидает пасмурная и морозная погода, но с небольшим потеплением. Температура будет варьироваться от –9°C до –16°C. В некоторых областях возможен снег. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –16°C, днем она поднимется до –11°C, к вечеру еще до –10°C и ночью остановится на отметке –11°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет –14°C, днем температура повысится до –10°C, а вечером и ночью составит –9°C. С полудня возможен снег. Ветер до 2 м/с.

В Курске температура утром составит –15°C, днем она поднимется до –10°C, вечером и ночью будет –11°C…–12°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром термометр покажет –13°C, днем столбик поднимется до –10°C, а позже еще до –9°C. Ветер до 3 м/с. Во второй половине дня возможен снег.

В Орле утром температура составит –14°, днем и вечером потеплеет до –11°C…–10°C. Ветер до 3 м/с. К ночи возможен снег.

В Тамбове утром будет –14°C, днем температура поднимется до –11°C, а вечером и ночью составит –9°C. Ветер до 2 м/с. К вечеру возможен снег.

Алина Морозова