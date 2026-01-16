Жительница Мурманска по наводке мошенников пыталась поджечь призывной пункт

Злоумышленники убедили 18-летнюю жительницу Мурманска поджечь призывной пункт, думая, что это офис телефонных мошенников. Ее задержали при попытке совершить преступление, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по Мурманской области.

Россиянка 2007 года рождения стала фигуранткой дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта). Подозреваемая сообщила злоумышленникам код от «Госуслуг». Далее с ней связался «следователь» и предупредил о совершении противоправных действий при помощи ее аккаунта. Девушку напугали возможной уголовной ответственностью для нее и ее родственников.

По указанию кураторов она предприняла попытку поджечь помещение одного из призывных пунктов Мурманска. «Следователь» заявил, что там располагается офис мошенников. Фигурантку задержал наряд ППС, ущерба не допущено. Девушку отправили в СИЗО на два месяца.

Татьяна Титаева