В Пензенской области отремонтируют ряд мостов в 2026 году

В Пензенской области начинается новый этап обновления мостовой инфраструктуры. Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем Telegram-канале. В 2026 году работы, начатые в 2025-м, продолжатся. Восстановлено 12 объектов.

Ремонт мостов в Пензенской области продолжат в 2026 году

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

В Камешкирском районе планируется капитальный ремонт Южного перехода — моста через подъезд к селу Русский Камешкир. Сооружению более 50 лет, поэтому будут заменены опоры, балки, проезжая часть и пешеходные зоны. В Малосердобинском районе начнутся работы на двух мостах — через реку Сердоба в селах Липовка и Дружаевка. Ремонт уже завершен на мосту в районном центре.

В Земетчинском районе продолжается реконструкция моста через реку Ижмора. Подрядчик сосредоточен на устройстве пролетной части. В Пензе ведется масштабная реконструкция транспортного узла на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. Демонтаж старого путепровода завершается, после чего начнется строительство нового объекта с расширенным проездом под железной дорогой.

Нина Шевченко