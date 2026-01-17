В Черноземье 18 января ожидается морозная погода, до –23°C

В воскресенье, 18 января, жителей Черноземья ожидает морозная погода. Утром в большинстве областей будет ясно, в остальное время — облачно. Осадки нигде не прогнозируются. Температура будет варьироваться от –12°C до –23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –15°C, днем она поднимется до –12°C, к вечеру опустится до –14°C и еще до –16°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет –17°C, днем температура поднимется до –14°C, а позже немного опустится до –15°C. Ветер до 1 м/с.

В Курске утром будет –17°C. Днем и вечером температура составит –13°C…–14°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром термометр покажет –21°C, днем потеплеет до –16°C, больше температура в течение суток меняться не будет. Ветер — 1 м/с. В облцентре весь день будет облачно.

В Орле утром ожидается –20°C. Днем и вечером температура составит –15°C…–16°C. Ветер до 1 м/с. В течение суток в облцентре будет облачно.

В Тамбове также весь день будет пасмурно. Утром температура составит –23°C, днем она поднимется до –16°C, вечером опустится до –17°C, а к ночи поднимется до –15°C. Ветер до 1 м/с.

Алина Морозова