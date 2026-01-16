Осужденного на 24 года саратовца лишили гражданства РФ

41-летнего жителя Саратовской области, осужденного за ряд тяжких преступлений, лишили гражданства Российской Федерации по ходатайству следствия. Об этом сообщили в СУ СКР региона.

Саратовца, расстрелявшего водителя авто в 2024 году, лишили гражданства РФ

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ранее мужчину приговорили к 24 годам исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на 1,5 года. Он был осужден по статьям Уголовного кодекса РФ за убийство, покушение на убийство двух лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия и умышленное повреждение имущества (п.п. «е, и» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105; ч. 1 ст. 222; ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Известно, что 24 ноября 2024 года в Марксе осужденный, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу другому транспортному средству. После этого он подъехал к остановившемуся автомобилю и семь раз выстрелил из самодельного пистолета в водителя, пассажира и рядом стоящую машину. В результате водитель погиб на месте, пассажир получил травмы средней тяжести.

Расследование преступлений проводил отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области.

