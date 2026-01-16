В Ярославле отмену двух троллейбусных маршрутов перенесли на февраль

Движение троллейбусов по маршрутам № 4 (Торговый переулок – Фабрика «Красный перевал») и № 8 (Улица Волгоградская – Торговый переулок) приостановят с февраля, а не с января, как планировалось ранее. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Фото: Правительство Ярославской области

«График работ по обновлению контактной сети на проспекте Октября скорректирован так, чтобы максимально продлить работу востребованных троллейбусных маршрутов № 4 и № 8 до конца января. Это не отразится на плане работ по обновлению трамвайных путей»,— прокомментировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что на период проведения ремонтных работ освободившиеся троллейбусы будут перенаправлены на маршруты № 3 и 7 для увеличения пропускной способности направлений, проходящих по Тутаевскому шоссе.

Ремонтные работы на проспекте Октября, включая замену контактной сети, проведут в рамках модернизации трамвайной инфраструктуры Ярославля.

Алла Чижова