Губернатор Запорожья Балицкий заявил о потенциале региона в космической промышленности

Запорожская область могла бы участвовать в космической программе России в случае взятия под контроль города Запорожье. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«После освобождения Запорожья, уверен, что мы снова продолжим славные традиции участия в космических программах, как наши отцы и деды вместе создавали космос, тогда советский, сейчас российский»,— сказал господин Балицкий на торжественной церемонии встречи российских космонавтов из экипажа миссии МКС-73 в подмосковном Звездном городке (цитата по «РИА Новости»).

В Запорожье находятся предприятия украинского холдинга «Хартрон». Он, в частности, специализируется на производстве автоматических систем управления ракетно-космической техники. До 2014 года компания обеспечивала поставки систем управления для российского носителя типа «Рокот», который рассчитывали применять для вывода на орбиту аппаратов низкоорбитальной системы связи «Гонец». Проект «Рокот» закрывался, но впоследствии был продолжен как «Рокот-М», для которого рассчитывали использовать отечественные системы управления. В 2023 году элементы для этой ракеты-носителя начал изготавливать московский центр имени М.В. Хруничева

Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области, но крупнейший город региона Запорожье удерживает Украина.

Степан Мельчаков