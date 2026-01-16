Бизнес остался без гарантий

Стройки по всей стране могут встать из-за сложностей с банковскими гарантиями. Кредитные организации отказывают застройщикам в такой поддержке, а без обеспечительных мер невозможно исполнять контракты по тендерам. С такой же ситуацией сталкиваются и другие виды бизнесов, на проблему обратило внимание издание «Ведомости». Так, например, на площадке Teledoc, где представлено около 30 уполномоченных банков, коэффициент «одобряемости» гарантий упал со средних значений в 40% до 26%, по данным за декабрь. Для заключения контрактов предприниматели вынуждены в качестве обеспечения использовать собственные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банки настолько ужесточили условия выдачи гарантий, что ситуация близка к критической, говорит член президиума «Опоры России», председатель комитета по финансовым рынкам Павел Самиев: «Уровень одобрения снижается, условия гарантий все хуже, то есть они дороже, много отказов. У некоторых банков есть красная зона, где они в принципе сейчас не готовы работать с бизнесом, хотя раньше давали гарантии в этих сегментах.

Например, строительный сектор, особенно стройки, которые связаны с какой-то инфраструктурой. Соответственно, процент невыполнения контрактов сильно вырос. На этом фоне к концу прошлого года ситуация стала критической, потому что многие предприятия малого и среднего бизнеса, которые рассчитывали на то, что смогут подписывать контракты и работать, этого не смогли сделать, потому что им просто отказывают.

Страховые компании тоже ужесточают требования. Некоторые организации, которые работали со страхованием таких рисков, перестали это делать, потому что нужно давать очень высокий тариф, который становится для бизнеса, можно сказать, запретительным. В таком случае просто невозможно заключать контракты, тормозятся процессы. Никто не берется работать, поскольку одно из условий заключения контракта — наличие гарантий либо механизм страхования. Соответственно, невозможно найти подрядчика».

Банки взвинтили ставки за свои гарантии до 8%. Хотя до прошлого года потолок был в 5%, рассказали «Ведомостям» источники в строительной отрасли. Они отмечают парадоксальность ситуации: ключевая ставка снижается, а гарантийная — растет. Аналитики считают, что в этом году ситуация еще ухудшится. Возможно, банки вообще поставят этот продукт на стоп, не исключил основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев:

«Банковская гарантия — это страховка, а страховая деятельность включает оценку риска в зависимости от того, насколько устойчивы и стабильны компании. Конечно, сейчас у нас на глазах многие уходят с рынка, и банки, естественно, обязаны завышать эту планку. Я думаю, что все просто возьмут паузу в таком стремительном и налаженном механизме выдачи этих банковских гарантий. Плюс не от каждого банка ее примут, поскольку у кредитной организации должен быть конкретный объем активов».

Сами банки, опрошенные «Ведомостями», не зафиксировали у себя сокращения объема выдачи гарантий для малого и среднего бизнеса. А некоторые, например, «Уралсиб» и Совкомбанк, наоборот, нарастили свои портфели примерно на 20%. МСП банк за последний год увеличил объем обеспечительных средств в два с половиной раза. Надежный способ получить гарантии есть: нужно просто в выбранной кредитной организации оформить целый пакет услуг, делится советом собственник Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин:

«Практика, которую мы прошли сами: с момента организации завода в 2018 году мы почти два года работали без банковских гарантий, на авансовых платежах, поскольку гарантию нам ни один банк не давал. Мы каждый квартал подавали заявки во все банки топ-30, все нам отказывали. Потом, когда у компании появляется история, банковские гарантии выдаются, и постепенно идет снижение ставки, а потом все проходит фактически в автоматическом режиме.

Здесь есть еще нюанс: банкам не очень интересно давать только банковскую гарантию, это не сильно прибыльный продукт, выгоднее, когда организацией разнообразно используется портфель продуктов.

Для банков интересно все, на чем они зарабатывают: это и кассовый эквайринг, и зарплатные проекты, и страховка, и ДМС. Если вы придете с запросом, мол, дайте мне, пожалуйста, только банковскую гарантию, есть высокая вероятность, что вам ее не дадут. Поэтому нужно пытаться получать все в общем комплекте, это будет более эффективно».

По данным Банка России, совокупный портфель банковских гарантий и поручительств за последние три года вырос с 10 трлн руб. до 11 трлн руб.

Светлана Белова