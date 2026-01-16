Прокуратура проверит причины аварии, оставившей без воды 600 жителей Арамили

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой более 600 человек остались без холодной воды в Арамиле (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, вечером 15 января в районе ул. Щорса произошел порыв на сетях водоснабжения. В результате произошло приостановление подачи холодного водоснабжения жителям трех многоквартирных домов. Власти города организовали подвоз холодной воды. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на сегодня, 16 января.

В ходе проверки надзорный орган даст оценку деятельности администрации Арамильского городского округа и АО «Водоканал Свердловской области», ответственных за обслуживание сетей. Будет проверено соблюдение требований концессионного соглашения, включая своевременность ремонта и замены инженерных сетей. Также рассматривается вопрос о перерасчете стоимости услуг водоснабжения для пострадавших жителей за период отключения.

По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан, добавили в прокуратуре.

Полина Бабинцева