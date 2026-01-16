В Оренбуржье проводят проверку по факту схода локомотива с пути и опрокидывания

Орская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также контролируется устранение последствий схода локомотива с пути, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, 16 января днем при движении грузового поезда по участку Горный Лен - Разведка Южно-Уральской железной дороги в границах Оренбуржья локомотив сошел с рельсов и опрокинулся.

В результате происшествия никто не пострадал. Задержек в движении других поездов нет. На месте транспортного события с привлечением специализированной техники организованы восстановительные работы.

Руфия Кутляева