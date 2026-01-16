Минюст объявил издание «Люди Байкала» иноагентом
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов издание «Люди Байкала», медиапроект TV2media и пятерых граждан — политолога Аркадия Дубнова, американиста Ивана Курилла, активистку Ольгу Курносову, экономиста Максима Миронова, правозащитника Алексея Табалова.
По версии Минюста, все внесенные в перечень проекты и граждане распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также материалы иностранных агентов и нежелательных в России организаций. Эти сведения направлены на формирование негативного образа Вооруженных сил России. Еще одна причина внесения в список иноагентов — выступление против специальной военной операции на Украине, добавило ведомство.
- проект «Люди Байкала» (объявлен иноагентом) был создан в 2019 году журналистками из Иркутска Ольгой Мутовиной и Еленой Трифоновой. Тема проекта — жизнь, культурное наследие и традиции людей в городах и деревнях вокруг Байкала;
- медиапроект TV2media (объявлен иноагентом) создан на основе телеканала из Томска, который прекратил вещание в 2015 году. Сайт проекта продолжил работу, в марте 2022 года его заблокировал Роскомнадзор. После медиапроект продолжил деятельность на YouTube;
- Аркадий Дубнов (объявлен иноагентом) специализируется на странах Центральной Азии, публикует в Telegram-канале статьи о внешнеполитических событиях. Был обозревателем «Газеты.Ру», Forbes и других изданий;
- Иван Курилла (объявлен иноагентом) — специалист в области истории российско-американских отношений XIX века. Доктор исторических наук. Автор работ об отношениях государства и общества в современной России, проблемах высшего образования и новейшей истории Волгограда;
- Максим Миронов (объявлен иноагентом) работает профессором бизнес школы IE Business School в Мадриде. В 2008 году получил степень доктора в Высшей школе бизнеса Чикагского университета;
- Алексей Табалов (объявлен иноагентом) — директор правозащитной организации «Школа призывника» (объявлена иноагентом). НКО специализируется на защите прав военнослужащих;
- Ольга Курносова (объявлена иноагентом) была депутатом Ленсовета 21-го созыва в 1990—1993 годах, секретарем депутатской комиссии по науке и высшей школе. Эмигрировала в Польшу в 2022 году.
В реестр иностранных агентов входят 1132 человек и организаций, в том числе исключенных.