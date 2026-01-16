«Дистанционное голосование востребовано избирателями»

Важное технологическое нововведение в избирательной системе в Удмуртии в 2025 году — дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое применялось в республике впервые. Через него проголосовало около 10% избирателей. Внедрению ДЭГ способствовал переход на государственную систему «Выборы» 2.0. В частности, компоненты платформы на ИИ обрабатывают цифровые копии листов в поддержку кандидатов на подлинность подписей. О цифровизации выборного процесса в 2025 году и планах на 2026 год рассказала председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик специально для проекта «ГОДные итоги» от «Ъ-Удмуртия».

— Какую самую значимую технологию или инновацию вы внедрили в 2025 году?

— Самая значимая технология, которая была реализована в избирательной системе в 2025 году, — переход на государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» 2.0. Это автономная цифровая платформа, работающая на отечественном оборудовании и отечественном программном обеспечении, полностью исключающая внешнее вмешательство.

Компоненты ГАС «Выборы» 2.0 задействованы на всех этапах избирательного процесса и позволяют полностью его автоматизировать. На платформе интегрированы технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обработки данных. К примеру, при проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов используется специализированный программно-технический комплекс проверки подписных листов (СПТК-ПЛ), который обрабатывает цифровые изображения подписных листов, применяя ИИ-инструменты, и определяет подлинность подписей. СПТК-ПЛ активно применялся на выборах депутатов гордум в Удмуртии в сентябре 2025 года.

Кроме того, внедрена новая схема электронных обращений граждан в избирательные комиссии субъектов и территориальные избирательные комиссии через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), упрощающая взаимодействие с избирателями.

— Какой самый технологичный проект вы запустили или помогли реализовать в 2025 году?

— Интеграция ГАС «Выборы» 2.0 с Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) позволила нам реализовать в 2025 году сразу несколько проектов.

Во-первых, это дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое применялось в Удмуртии на выборах в ЕДГ-2025 впервые. Им воспользовались порядка 10% избирателей, имеющих право голосовать, это серьезное значение. Мы считаем, что опыт применения ДЭГ успешен и востребован избирателями.

Во-вторых, организация процесса обучения через личные кабинеты на ЕПГУ. В личном кабинете на портале «Госуслуги» члены избирательных комиссий получают обучающие материалы и интерактивные тренажеры, проходят тестирование. По итогам обучения в личный кабинет пользователя приходит электронный сертификат о прохождении курса. Эта система позволяет анализировать не только ход изучения материалов каждым членом комиссии, но и темы, вызвавшие сложности, чтобы потом разбирать их на очных семинарах.

В-третьих, члены ТИК получили инструменты для загрузки фото кандидатов, эмблем партий и других материалов прямо в личные кабинеты на ЕПГУ, а также информацию о дополнительных возможностях на участках в дни голосования. Сегодня, зайдя в личный кабинет, избиратель не только получает полную информацию о всех кандидатах, но и может оценить условия для голосования на своем избирательном участке.

В-четвертых, и это перспектива следующего года — возможность дистанционного открытия избирательных счетов для кандидатов. В этом году пилотные регионы отработали этот механизм, на выборах в 2026 году он будет доступен по всей России.

— Какие высокотехнологичные подходы вы планируете внедрить в 2026 году?

В следующем году цифровых возможностей как для кандидатов, политических партий, избирателей, так и для членов избирательных комиссий всех уровней будет еще больше. К примеру, дальнейшая интеграция с другими государственными сервисами позволит в онлайн-режиме оперативно получать сведения обо всех участниках избирательного процесса.

Желаем коллегам в новом году устойчивого роста и лидерства в цифре. Пусть информационные технологии работают на общую цель — повышать качество жизни каждой семьи нашей республики.

