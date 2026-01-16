В Самаре в суд направили дело о мошенничестве в отношении проректора и начальника научно-исследовательской части вуза

В Октябрьский районный суд Самары направлены уголовные дела в отношении проректора и начальника научно-исследовательской части вуза. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2023-2024 гг проректор по научно-исследовательской работе и начальник научно-исследовательской части сообщали работникам вуза, что необходимо часть их зарплаты и средств, полученных от выигранных вузом грантов, передать на нужды университета. Таким образом они завладели деньгами на сумму более 4 млн руб.

Соучастников задержали 25 декабря 2024 года — день, назначенный для очередной сдачи денег в общей сумме 4,2 млн руб. Во время следствия один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

