В Казахстане россиянка получила почти год колонии за попытку продать почку

В Казахстане гражданку России приговорили к 10 месяцам колонии за попытку продать свою почку за $50 тыс. Женщину освободили, так как она фактически отбыла этот срок под стражей, сообщил портал zakon.kz.

По данным суда, в 2024 году россиянка договорилась о продаже органа через мессенджер Telegram. По условиям сделки трансплантация должна была проводиться в казахстанском городе Павлодар. По данным инстанции, женщина приехала туда в 2025 году и получила предоплату $9,7 тыс., после чего ее задержали.

Женщину признали виновной в покушении на продажу органа живого человека. Суд учел, что у россиянки на иждивении малолетние дети. Также, сообщили в инстанции, гражданка РФ провела длительное время под стражей, в результате чего ее наказание сочли отбытым.