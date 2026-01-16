Эксперт: замеченный над Прикамьем метеороид сгорел на высоте 50-80 километров

Заснятый на видео над Пермским краем космический объект сгорел в мезосфере, на высоте 50-80 км., полагает руководитель астро-клуба «Телескоп» Сергей Полищук. Ранее в соцсетях распространились записи видеорегистраторов, на которых в течение нескольких секунд зафиксировано снижение некого предмета, которое сопровождалось ярким сиянием. Господин Полищук пояснил «Ъ-Прикамье», что судя по высокой скорости и времени горения, речь идет об объекте космического происхождения, метеороиде.

Фото: фото: ЧП Пермь

«Это не мог быть космический аппарат, мусор или спутник, поскольку они снижаются гораздо медленнее, соответственно их горение мы можем наблюдать гораздо дольше». - отметил эксперт. По словам руководителя астро-клуба, шансов долететь до земли у него не было. «По моему ощущению, размер объекта составлял несколько десятков сантиметров, от него могли остаться пыль или кусочки льда, которые осели или растворились в плотных слоях атмосферы», говорит Сергей Полищук.

Также эксперт обратил внимание, что на данный момент нет сведений, что болид наблюдали жители других регионов, таким образом он снижался и сгорел над территорией Прикамья.