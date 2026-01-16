Сотрудника отдела снабжения КумАПП осудили за получение взяток

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор 53-летней жительнице Кумертау, обвиняемой в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что специалист отдела снабжения АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» получала взятки от представителей поставщиков за ограничение допуска на конкурсы их конкурентов. Общая сумма взяток составила 2,7 млн руб.

Подсудимая признала вину, раскаялась в содеянном. Ее приговорили к полутора годам колонии общего режима, лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на три с половиной года.

Суд конфисковал у осужденной в доход государства сумму взятки.

