МИД России рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Молдавию

Российским гражданам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Молдавию. Со стороны молдавских властей фиксируются многочисленные факты притеснения российских граждан, заявили в МИД России.

В предупреждении сообщается:

По прилету в аэропорт Кишинева россияне регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке.

Часто россиян держат в транзитной зоне без возможности связи с внешним миром.

Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток, а затем следовал отказ во въезде в страну.

При вылете искусственного затягивается досмотр, из-за чего пассажиры опаздывают на рейс.

Есть случаи уголовного преследование россиян без убедительных доказательств.

При этом, отмечается в заявлении МИД России, власти Молдавии не обеспечивают допуск к гражданам сотрудников посольства. Запросы российских дипломатов игнорируются. «Оказание консульской поддержки практически невозможно», — объяснили в МИД России, почему россиянам следует отказаться от поездок в Молдавию.